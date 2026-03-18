Под Воронежем девушка продала доступ к своим счетам и стала соучастницей преступления

Лискинская межрайонная прокуратура добилась обвинительного приговора для 19-летней местной жительницы Светланы Головиной. Девушка решила заработать на «аренде» своих данных, но в итоге стала фигуранткой уголовного дела по ч. 3 ст. 187 УК РФ за неправомерный оборот средств платежей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 18 марта.
По данным надзорного ведомства, в августе 2025 года Головина приняла предложение от анонима в сети. По его инструкции она открыла на свое имя счет в банке и купила сим-карту, к которой привязала мобильный кабинет. Весь пакет данных — логины, пароли и доступ к номеру — она передала заказчику. Свою «работу» девушка оценила всего в 5 000 рублей, не задумываясь о том, для каких целей будут использованы эти реквизиты.
Уже в сентябре того же года через счет Головиной неизвестные провели незаконные транзакции, совершив преступление. Суд учел все обстоятельства дела и назначил девушке наказание, которое в десятки раз превысило ее сомнительный доход, — теперь ей предстоит выплатить штраф в размере 100 000 рублей.