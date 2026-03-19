Пожар в омском посёлке Крутинка повредил гараж, машину и веранду

Инцидент случился утром 17 марта.

Во вторник, 17 марта, в Омской области произошёл пожар. В рабочем посёлке Крутинка Крутинского района горели гараж, автомобиль возле него и веранда дома. Сообщение о возгорании поступило в 09:46.

В пресс-службе регионального МЧС отметили, что была угроза перехода огня на жилое строение. В результате возгорания были повреждены и разобраны: хозпостройка, веранда, решётка радиатора, лакокрасочное покрытие капота и бампер автомобиля.

Пожар на 50 квадратах тушили 7 спасателей с помощью 2 единиц техники. К работе были также привлечены специалисты Пожарно-спасательной службы Омской области.

Отмечается, что огонь не перешёл на жилой дом. К счастью, пострадавших нет. Ликвидация открытого горения случилась в 10:16. В настоящее время устанавливается причина происшествия.