Боевики ВСУ не дают восстановить электроснабжение Энергодара

«Ситуация с восстановлением электроснабжения города крайне сложная. Работы усугубляются постоянными обстрелами. Враг целенаправленно не даёт ремонтным бригадам провести работы по восстановлению сетей», —написал Пухов в Telegram-канале.
Город является спутником Запорожской атомной электростанции. Перебои с энергией напрямую затрагивают жителей и работу инфраструктуры. Власти продолжают предпринимать попытки восстановить подачу электричества.
Напомним, что Энергодар оказался обесточен после артобстрела ВСУ. Жителям города запретели покидать безопасные места до нормализации обстановки.
