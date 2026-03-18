Боевики ВСУ не дают восстановить электроснабжение Энергодара

В Энергодаре сохраняется сложная ситуация с восстановлением электроснабжения. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. По его словам, ремонтные работы осложняются постоянными обстрелами со стооны ВСУ. Он утверждает, что атаки мешают специалистам приступить к восстановлению инфраструктуры.