Боевики ВСУ не дают восстановить электроснабжение Энергодара

В Энергодаре сохраняется сложная ситуация с восстановлением электроснабжения. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. По его словам, ремонтные работы осложняются постоянными обстрелами со стооны ВСУ. Он утверждает, что атаки мешают специалистам приступить к восстановлению инфраструктуры.

Источник: Life.ru

«Ситуация с восстановлением электроснабжения города крайне сложная. Работы усугубляются постоянными обстрелами. Враг целенаправленно не даёт ремонтным бригадам провести работы по восстановлению сетей», —написал Пухов в Telegram-канале.

Город является спутником Запорожской атомной электростанции. Перебои с энергией напрямую затрагивают жителей и работу инфраструктуры. Власти продолжают предпринимать попытки восстановить подачу электричества.

Напомним, что Энергодар оказался обесточен после артобстрела ВСУ. Жителям города запретели покидать безопасные места до нормализации обстановки.

