Футболист Смолов признал вину по делу о драке в столичной «Кофемании»

Футболист Федор Смолов признал вину в рамках расследования дела после драки в кафе «Кофемания» в центре Москвы и уплатил миллион рублей в пользу потерпевшего. Об этом в среду, 18 марта, сообщила адвокат спортсмена Варвара Кнутова.
— Федор признал вину и полностью раскаялся, возместил вред здоровью потерпевшего в размере один миллион рублей, — приводит ее слова РИА Новости.
В тот же день прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Федора Смолова, который стал участником драки в московской «Кофемании». Спортсмен ударил посетителя заведения, причинив его здоровью вред средней тяжести.
В отношении футболиста возбудили уголовное дело. Подробности драки с участием Смолова — в материале «Вечерней Москвы».