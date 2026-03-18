Молдаванин в Италии пытался сбить карабинеров на угнанном фургоне: Нашему соотечественнику предъявлено обвинение в покушении на убийство

В провинции Ровиго, Италия, задержан 21-летний гражданин Молдовы, который на угнанном фургоне пытался сбить сотрудников полиции. Вместе с ним под стражу взят 19-летний соучастник, еще двоим пассажирам удалось скрыться. Нашему соотечественнику предъявлены обвинения в покушении на убийство, краже при отягчающих обстоятельствах и сопротивлении властям, сообщает итальянская пресса.
Инцидент произошел в городе Кастельмасса. Группа из четырех человек похитила припаркованный Fiat Ducato, но владелец заметил кражу и вызвал полицию. Выставив блокпост на пути угонщиков, двое карабинеров в светоотражающих жилетах приказали водителю остановиться. Находившийся за рулем гражданин Молдовы проигнорировал сигнал и направил фургон прямо на военных, вынудив их прыгнуть в кювет.
Побег закончился столкновением с патрульной машиной, после чего фургон вылетел с дороги. Полиция задержала гражданина Молдовы и одного из сообщников на месте, поиски остальных участников группы продолжаются. Сейчас задержанные находятся в распоряжении прокуратуры Ровиго.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
