Футболист Смолов по делу о драке возместил потерпевшему 1 млн рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Футболист Федор Смолов полностью признал вину в рамках уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в московском кафе весной 2025 года. Как уточнила ТАСС его адвокат Варвара Кнутова, футболист возместил потерпевшему вред здоровью в размере 1 млн рублей и попросит об освобождении от уголовной ответственности.
«Обвинение утверждено прокуратурой города Москвы по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), это означает, что без отягчающих обстоятельств. Федор признал вину и полностью раскаялся, возместил вред здоровью в размере 1 млн рублей. Мы будем подавать ходатайство в соответствии со статьей 76.2 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа)», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, уголовные дела такой категории рассматриваются у мирового судьи.
По данным ГУ МВД, 28 мая прошлого года в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку.
Как сообщали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ). В отношении футболиста была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. В рамках уголовного дела Смолову грозит до трех лет колонии.