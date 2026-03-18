Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболист Смолов по делу о драке возместил потерпевшему 1 млн рублей

Он признал свою вину.

Источник: Роман Соколов/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Футболист Федор Смолов полностью признал вину в рамках уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в московском кафе весной 2025 года. Как уточнила ТАСС его адвокат Варвара Кнутова, футболист возместил потерпевшему вред здоровью в размере 1 млн рублей и попросит об освобождении от уголовной ответственности.

«Обвинение утверждено прокуратурой города Москвы по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), это означает, что без отягчающих обстоятельств. Федор признал вину и полностью раскаялся, возместил вред здоровью в размере 1 млн рублей. Мы будем подавать ходатайство в соответствии со статьей 76.2 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа)», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, уголовные дела такой категории рассматриваются у мирового судьи.

По данным ГУ МВД, 28 мая прошлого года в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ). В отношении футболиста была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. В рамках уголовного дела Смолову грозит до трех лет колонии.