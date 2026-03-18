Воронежское общество слепых 20 лет отдавало деньги за положенное по закону бесплатное помещение

В Воронеже суд восстановил право регионального отделения Всероссийского общества слепых на безвозмездное использование помещений в здании на улице Пушкинской, 42. Решение Ленинского районного суда, вынесенное 17 марта 2026 года, аннулирует многолетнюю практику взимания арендной платы с общественной организации. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 18 марта.
Конфликт возник из-за нарушения условий приватизации объекта, проводившейся в 1990-х годах. Согласно архивным документам, передача здания «Облсельхозтехники» в частную собственность была возможна только при сохранении за обществом слепых права на бесплатную эксплуатацию второго этажа. Несмотря на это, с 1995 года владельцы здания предоставляли площади только на платной основе, что в 2014 году вынудило организацию освободить помещения из-за непосильных расходов.
По итогам судебного разбирательства собственников здания обязали заключить с инвалидной организацией договор безвозмездного пользования. Суд подтвердил, что распоряжение облисполкома от 1980 года и обременения, наложенные при приватизации, сохраняют юридическую силу, гарантируя обществу право на размещение по данному адресу без оплаты аренды.