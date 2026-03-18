Воронежское общество слепых 20 лет отдавало деньги за положенное по закону бесплатное помещение

Конфликт возник из-за нарушения условий приватизации объекта, проводившейся в 1990-х годах. Согласно архивным документам, передача здания «Облсельхозтехники» в частную собственность была возможна только при сохранении за обществом слепых права на бесплатную эксплуатацию второго этажа. Несмотря на это, с 1995 года владельцы здания предоставляли площади только на платной основе, что в 2014 году вынудило организацию освободить помещения из-за непосильных расходов.