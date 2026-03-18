Shot: Курьера-подельницу Секача, убившего бизнесвумен в Москве, арестовали

Курьера-подельницу футболиста Даниила Секача, который убил женщину в Москвы, арестовали до 14 мая. Об этом в среду, 18 марта, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственного корреспондента.
По информации канала, 22-летняя кладовщица Софья просила домашний арест, однако следствие настояло на заключении под стражу, поскольку девушка имеет гражданство Швейцарии и может скрыться. Как пишет Shot, семья девушки была в Швейцарии на ПМЖ, но вернулась в Россию из-за плохого отношения к русским в стране.
В качестве аргументов защита Софии, как сообщает корреспондент канала, ссылалась на исключительно положительную характеристику девушки. Сама обвиняемая во время заседания вела себя сдержанно, улыбалась родителям и махала им рукой. В зале присутствовали ее мать, отец и брат. Девушка жаловалась на тяжелое психологически-эмоциональное состояние и боль в голове, говорится в публикации.
Официального подтверждения решения суда пока не поступало.
Самого Секача, который совершил убийство, развели мошенники. Его заставили приехать на Строгинский бульвар, чтобы вскрыть сейф в квартире. Дверь футболисту открыла дочь женщины, которую также обманули мошенники. Девушка пошла встречать мать, пока Секач находился в квартире. Когда женщина вернулась домой, спортсмен избил ее и дважды ударил ножом в бедро.
Впоследствии он вскрыл сейф, сложил деньги и ценности в мешок и выбросил с окна. На улице их подобрала сообщница Секача, 22-летняя подельница. Девушка передала деньги курьеру. Позднее ее задержали.