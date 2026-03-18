Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

— Потом начался какой-то бесконечный кошмар. Сроки снова стали сдвигаться — он сообщал о новых проблемах, которые возникли в ходе ремонта, то говорил, что плохо себя чувствует. Я стала нервничать. Сказала, что сама хочу посмотреть, что с машиной. Приехала 26 января, напомнила ему, что он не отдал мне договор и акт приемки машины. Но в договоре, который мне показали, уже стояла новая дата — как-будто я ему отдала машину 26 января. Я потребовала исправить дату и поставить срок окончания ремонта. Бумажку взяла его жена, ушла куда-то и больше не вернулась. Акт передачи он также мне не отдал. Зато показал какие-то запчасти и заверил, что все уже готово. Пообещал все доделать через 5 дней. Но и через 5 дней машину мне никто не отдал. 21 февраля я снова к нему приехала, он попросил подождать еще до 24 февраля. Заверял, что, если не закончит ремонт, оплатит мне по 10 тысяч рублей за каждый день простоя. Так все происходило до 26 февраля, — продолжила собеседница.