Участников ОПГ «Артаковские» в Челябинской области отправили под стражу на 2 месяца

Суд в Челябинске отправил в СИЗО участников ОПГ по делу о вымогательстве.

Источник: Комсомольская правда

Центральный районный суд Челябинска отправил под стражу пятерых членов организованной преступной группы, связанной с Артаком Варосяном. Все они пробудут в СИЗО ближайшие два месяца. Фигурантов задержали сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 163 УК РФ — вымогательство, совершенное организованной группой.

Задержанию предшествовала масштабная операция с обысками по адресам. Как сообщил источник в силовых структурах, в ходе следственных действий оперативники нашли и изъяли запрещенные предметы и вещества. Но главной находкой стали драгоценные металлы, которые, по версии следствия, добывались преступным путем на золотодобывающих предприятиях. В частности, речь идет о ПАО «ЮГК».