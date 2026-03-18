Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подстрекании подростка на кражи заподозрили волгоградца

Молодой мужчина стал фигурантом уголовного дела и арестован на время следствия.

22-летнего жителя региона полиция задержала, подозревая его во втягивании несовершеннолетнего в совершении преступлений, сообщает главк МВД по Волгоградской области.

Как выяснили следователи, молодой мужчина уговорил 16-летнего знакомого участвовать в кражах из сетевых магазинов в городе-герое и его спутнике. В связи с этим в отношении 22-летнего возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность. Он арестован и во время следствия будет оставаться под стражей. А его 16-летнему подельнику в качестве меры пресечения назначена подписка о невыезде.

Накануне стало известно, что сотрудники полиции также разыскивают подростков устроивших дебош в электробусе на одной из остановок Ворошиловского района.