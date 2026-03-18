Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За шесть часов над регионами России сбили 32 украинских дрона

Системы противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом проинформировало Минобороны России.

В частности, 13 аппаратов были уничтожены над Краснодарским краем, ещё 13 — над Крымом, а по три беспилотника были перехвачены над Адыгеей и в Чёрном море. Все цели были сбиты в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Всю минувшую ночь дроны ВСУ атаковывали Кубань. В Краснодаре удары пришлись пришлись по жилым домам. В одном из них начался пожар. Обломки сбитых беспилотников ВСУ повредили медцентр и линии электропередачи, ещё один дрон рухнул у отеля «Марриотт». В результате атаки беспилотников на город погиб один человек.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

