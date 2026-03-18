Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в белгородском приграничье

Ранее сообщалось, что город Короча Белгородской области попал под атаку двух беспилотников. В результате ранения получили пять человек, четверо из них — несовершеннолетние. У 18-летнего парня диагностировали ссадину лица. У двух 16-летних юношей — ссадины головы и спины.