Угнали люксовые авто из стран Европы и выставили на продажу: В Молдове задержаны члены преступной группировки

Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, причастной к контрабанде транспортных средств премиум-класса, угнанных из стран Европейского союза.
В группировку входили четверо мужчин в возрасте от 22 до 37 лет, уроженцы Страшенского и Хынчештского районов. Подозреваемые зарегистрировали строительную компанию в Брюсселе, используя поддельные документы и личности. Затем через фирму они приобрели в лизинг несколько люксовых автомобилей, три из которых были ввезены на территорию Молдовы и выставлены на продажу на онлайн-платформах.
В ходе обысков, проведенных в домах и транспортных средствах подозреваемых, были изъяты доказательства, подтверждающие их причастность к преступной деятельности, сообщается в пресс-релизе Пограничной полиции (ПП). Автомобили, ранее объявленные в международный розыск, были помещены на специальную стоянку ПП.
Все участники группы находятся под следствием на свободе. Им инкриминируется контрабанда подакцизных товаров и грозит тюрьма сроком от 4 до 10 лет.
