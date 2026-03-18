Угнали люксовые авто из стран Европы и выставили на продажу: В Молдове задержаны члены преступной группировки

В ходе обысков были изъяты доказательства, подтверждающие их причастность к преступной деятельности [видео]

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, причастной к контрабанде транспортных средств премиум-класса, угнанных из стран Европейского союза.

В группировку входили четверо мужчин в возрасте от 22 до 37 лет, уроженцы Страшенского и Хынчештского районов. Подозреваемые зарегистрировали строительную компанию в Брюсселе, используя поддельные документы и личности. Затем через фирму они приобрели в лизинг несколько люксовых автомобилей, три из которых были ввезены на территорию Молдовы и выставлены на продажу на онлайн-платформах.

В ходе обысков, проведенных в домах и транспортных средствах подозреваемых, были изъяты доказательства, подтверждающие их причастность к преступной деятельности, сообщается в пресс-релизе Пограничной полиции (ПП). Автомобили, ранее объявленные в международный розыск, были помещены на специальную стоянку ПП.

Все участники группы находятся под следствием на свободе. Им инкриминируется контрабанда подакцизных товаров и грозит тюрьма сроком от 4 до 10 лет.

