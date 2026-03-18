Под Воронежем вынесли приговор полицейскому за ДТП на служебном задании

В Воронежской области сотрудник ОМВД признан виновным в нарушении ПДД, которое привело к опрокидыванию патрульного автомобиля и травмированию его коллеги. По данным следствия и материалам Поворинского районного суда, инцидент произошел в ходе выполнения служебного задания. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 18 марта.
Находясь за рулем ведомственного автомобиля, полицейский допустил критическую ошибку в маневрировании и нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. В результате потери контроля машина вылетела в кювет и перевернулась. Находившийся на пассажирском сиденье напарник водителя получил травмы, которые судебно-медицинская экспертиза позже квалифицировала как легкий вред здоровью.
При вынесении постановления в суде учитывались безупречное прошлое сотрудника — он ранее не привлекался к административной ответственности — и отсутствие отягчающих обстоятельств. В итоге судья счел возможным ограничиться административным штрафом, посчитав эту меру наказания справедливой и достаточной для индивидуальной профилактики подобных происшествий.