Под Воронежем вынесли приговор полицейскому за ДТП на служебном задании

Находясь за рулем ведомственного автомобиля, полицейский допустил критическую ошибку в маневрировании и нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. В результате потери контроля машина вылетела в кювет и перевернулась. Находившийся на пассажирском сиденье напарник водителя получил травмы, которые судебно-медицинская экспертиза позже квалифицировала как легкий вред здоровью.