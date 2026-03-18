Дрон ВСУ атаковал территорию отеля, где ночевали футболисты ЦСКА

Украинский беспилотник попытался нанести удар по территории отеля в Краснодаре, где ночевали футболисты московского ЦСКА, пишет Telegram-канал Mash на спорте.
Сообщается, что спортсмены проснулись, услышав взрыва под окнами отеля. Оказалось, что беспилотник упал на парковку и повредил несколько автомобилей.
В сообщении также говорится, что из-за ракетной и опасности повторной атаки вражеского беспилотника футболисты долгое время не могли выехать из города.
Напомним, глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в результате ночной атаки обломки БПЛА в Юбилейном микрорайоне повредили кровлю медцентра и линию электропередачи, упали во двор многоквартирного дома и на территорию частного домовладения, где начался пожар. В Фестивальном микрорайоне фрагменты дронов упали во двор частного дома, а в соседнем многоквартирном здании повреждено остекление, рассказал он.
Оперштаб региона Краснодарского края сообщил, что образовательные и медицинские учреждения на территории региона после атаки ВСУ работают в штатном режиме, пишет «360».