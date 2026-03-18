В Воронеже возбуждено дело о халатности из-за нападения стаи собак на девушку

Следственные органы СК России по Воронежской области инициировали уголовное разбирательство после инцидента в Железнодорожном районе, где 16 марта 2026 года местная жительница пострадала от агрессии безнадзорных животных. Информация о происшествии, в ходе которого девушка получила укусы, получила широкий резонанс в социальных медиа, что послужило основанием для незамедлительной реакции правоохранителей. Об этом пресс-служба регионального СУ СК сообщила 18 марта.