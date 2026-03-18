В Воронеже возбуждено дело о халатности из-за нападения стаи собак на девушку

Следственные органы СК России по Воронежской области инициировали уголовное разбирательство после инцидента в Железнодорожном районе, где 16 марта 2026 года местная жительница пострадала от агрессии безнадзорных животных. Информация о происшествии, в ходе которого девушка получила укусы, получила широкий резонанс в социальных медиа, что послужило основанием для незамедлительной реакции правоохранителей. Об этом пресс-служба регионального СУ СК сообщила 18 марта.
В рамках возбужденного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) следователи намерены тщательно изучить цепочку ответственности муниципальных служб. Основное внимание будет уделено анализу исполнения контрактов на отлов и стерилизацию: проверяется, насколько своевременно и в каком объеме выделялись средства на регулирование численности животных в Железнодорожном районе и почему принятые меры оказались неэффективными, допустив прямую угрозу здоровью граждан.
На данный момент сотрудники Следственного комитета устанавливают точную локацию нападения и опрашивают пострадавшую для оценки тяжести причиненного вреда. По результатам расследования будет дана жесткая правовая оценка действиям (или бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию безопасной городской среды.