Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже возбуждено дело о халатности из-за нападения стаи собак на девушку

Собаки набросились на нее в Железнодорожном районе.

Источник: Комсомольская правда

Следственные органы СК России по Воронежской области инициировали уголовное разбирательство после инцидента в Железнодорожном районе, где 16 марта 2026 года местная жительница пострадала от агрессии безнадзорных животных. Информация о происшествии, в ходе которого девушка получила укусы, получила широкий резонанс в социальных медиа, что послужило основанием для незамедлительной реакции правоохранителей. Об этом пресс-служба регионального СУ СК сообщила 18 марта.

В рамках возбужденного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) следователи намерены тщательно изучить цепочку ответственности муниципальных служб. Основное внимание будет уделено анализу исполнения контрактов на отлов и стерилизацию: проверяется, насколько своевременно и в каком объеме выделялись средства на регулирование численности животных в Железнодорожном районе и почему принятые меры оказались неэффективными, допустив прямую угрозу здоровью граждан.

На данный момент сотрудники Следственного комитета устанавливают точную локацию нападения и опрашивают пострадавшую для оценки тяжести причиненного вреда. По результатам расследования будет дана жесткая правовая оценка действиям (или бездействию) должностных лиц, ответственных за организацию безопасной городской среды.