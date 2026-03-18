Активы экс-депутата Гордумы Краснодара на ₽10 млрд конфискованы в пользу государства

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему депутату городской думы Виктору Тимофееву. В доход государства обращено имущество на сумму свыше 10 млрд рублей. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

Источник: Life.ru

Решение принято по итогам рассмотрения гражданского дела. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объёме. Среди изъятых активов — доли в трёх компаниях, объекты недвижимости, земельные участки и транспорт. Всего речь идёт о 16 зданиях, 25 участках и семи автомобилях.

Общая рыночная стоимость имущества и корпоративных прав составила более 10 млрд рублей. Активы переданы в собственность Российской Федерации. Подробности дела и основания для изъятия в сообщении суда не уточняются.

Ранее Life.ru писал, что главу Минздрава Кубани Евгения Филиппова арестовали по делу о мошенничестве. Чиновник пробудет в СИЗО до 17 мая 2026 года. Следствие предъявило Филиппову обвинение по статье о мошенничестве с использованием служебного положения.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.