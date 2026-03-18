Активы экс-депутата Гордумы Краснодара на ₽10 млрд конфискованы в пользу государства

Ранее Life.ru писал, что главу Минздрава Кубани Евгения Филиппова арестовали по делу о мошенничестве. Чиновник пробудет в СИЗО до 17 мая 2026 года. Следствие предъявило Филиппову обвинение по статье о мошенничестве с использованием служебного положения.