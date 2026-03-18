Паводок отрезал прямой путь к Новой Калитве под Воронежем

Весеннее половодье внесло коррективы в транспортное сообщение Россошанского района. Как сообщает региональное министерство дорожной деятельности, из-за резкого подъема уровня воды в реке Черная Калитва под воду ушел низководный мост, обеспечивающий основной въезд в село Новая Калитва. На данный момент движение по переправе полностью парализовано, а на подъездах установлены запрещающие знаки. Об этом стало известно 18 марта.
Чтобы не допустить транспортной блокады населенного пункта, дорожные службы утвердили схему объезда. Водителям, направляющимся в сторону Новой Калитвы, придется сделать значительный крюк, потому что маршрут теперь пролегает через села Морозовка, Лебедь-Сергеевка и Криничное.
Ситуация осложняется и на автомобильной дороге «Ольховатка — Старая Калитва». Там дорожникам пришлось развести понтонный мост через Дон.
В профильном министерстве подчеркивают, что мониторинг уровня воды ведется в круглосуточном режиме, и движение будет восстановлено сразу после стабилизации паводковой обстановки.
Кстати, ранее в Воронежском заповеднике начался разлив. Река Усмань вышла из берегов и затопила экологическую тропу «Малая Черепахинская». Из-за этого администрация заповедника временно закрыла экскурсионный объект для посещений.