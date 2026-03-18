Паводок отрезал прямой путь к Новой Калитве под Воронежем

Весеннее половодье внесло коррективы в транспортное сообщение Россошанского района. Как сообщает региональное министерство дорожной деятельности, из-за резкого подъема уровня воды в реке Черная Калитва под воду ушел низководный мост, обеспечивающий основной въезд в село Новая Калитва. На данный момент движение по переправе полностью парализовано, а на подъездах установлены запрещающие знаки. Об этом стало известно 18 марта.