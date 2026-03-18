МЧС публикует кадры спасения ребенка на маленькой льдине в Твери

Сотрудники МЧС России спасли несовершеннолетнюю девочку, которая оказалась на оторвавшейся льдине на реке Волге. Соответствующие кадры публикует пресс-служба ведомства.
По данным МЧС, сообщение о том, что ребенка уносит на льдине в центре Твери, было получено вечером 18 марта. Очевидцы, заметившие ситуацию, позвонили в экстренную службу.
К месту происшествия незамедлительно прибыли силы и средства МЧС России и областной аварийно-спасательной службы. Спасатели подплыли к льдине на надувной лодке и переправили девочку на берег.
Как отметили в пресс-службе МЧС России, госпитализация и медицинская помощь не потребовались.
