Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС публикует кадры спасения ребенка на маленькой льдине в Твери

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники МЧС России спасли несовершеннолетнюю девочку, которая оказалась на оторвавшейся льдине на реке Волге. Соответствующие кадры публикует пресс-служба ведомства.

По данным МЧС, сообщение о том, что ребенка уносит на льдине в центре Твери, было получено вечером 18 марта. Очевидцы, заметившие ситуацию, позвонили в экстренную службу.

К месту происшествия незамедлительно прибыли силы и средства МЧС России и областной аварийно-спасательной службы. Спасатели подплыли к льдине на надувной лодке и переправили девочку на берег.

Как отметили в пресс-службе МЧС России, госпитализация и медицинская помощь не потребовались.

Ранее сообщалось, что в городе Моздок в Северной Осетии местный житель спас школьника, провалившегося под лед на озере в городском парке Победы.