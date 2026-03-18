Девочку унесло на оторвавшейся льдине на Волге в Твери, это попало на видео

В среду, 18 марта, в Твери сотрудники МЧС России провели операцию по спасению девочки, которую уносило течением на крохотной оторвавшейся льдине. Об этом сообщает «КП-Тверь».
Известно, что происшествие случилось на Волге. В дежурную часть поступило срочное сообщение о том, что ребёнка уносит на оторвавшейся глыбе льда. Девочка какое-то время находилась одна на ледяной поверхности, которую несло течением по реке.
Спасатели МЧС и представители региональной аварийно-спасательной службы оперативно прибыли на место. Они использовали резиновую лодку, чтобы подплыть к льдине и безопасно доставить девочку на берег. Медицинская помощь ей не потребовалась.
Ранее KP.RU сообщил, что в конце февраля девятерых рыбаков унесло на отколовшейся льдине в Финский залив приблизительно на один километр.