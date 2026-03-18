Турист умер в Таиланде после выпитого напитка в баре, его спутница — в коме

Ранее в США суд приговорил двоих фигурантов к пожизненному заключению, а их сообщника — к 17 годам тюрьмы за жестокую расправу над 17-летней девушкой. История началась с того, что Изабелла обратилась в полицию Флориды и заявила, что парень её старшей сестры надругался над ней. Узнав о заявлении, насильник сбежал в Джорджию и начал планировать месть. В соцсетях он написал, что ищет «помощников» и пообещал за это пять тысяч долларов. Преступники явились к дому девушки и открыли огонь.