Под Волгоградом обнаружилось 63 гектара зарослей на сельхозземле

В Даниловском районе во время выездного обследования специалисты Управления Россельхознадзора по Волгоградской области обнаружили участок сельскохозяйственной земли, поросший сорняками.
Сельхозугодья площадью 63 гектара заросли кустарником и деревьями. При этом на участке не обнаружилось никаких следов попыток убрать сорняки. Кроме того, на земле не обнаружилось и следов ее возделывания. Подобное отношение негативно влияет на плодородный слой почвы, который истощается из-за роста сорняков.
Владельцу участка выдано предписание об устранении допущенного нарушения.
В случае, если он этого не сделает, то ему может грозить лишение земли.