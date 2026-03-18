Второй пожарный поезд запросили к месту тушения пожара в бизнес-центре «Турас»

К месту тушения пожара в бизнес-центре «Турас» на юго-востоке Москвы запросили второй пожарный поезд. Об этом в среду, 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах города.

Пожар в бизнес-центре в 1-м Грайвороновском проезде произошел утром 18 марта. В ликвидации возгорания принимают участие 130 спасателей, также задействовано 37 единиц техники. Пожару присвоили третий ранг сложности.

К вечеру пожар распространился уже на 1,5 тысячи квадратных метров.

Из здания самостоятельно эвакуировались порядка 200 человек. Двум людям оказали помощь врачи. Прокуратура поставила на контроль установление причин возгорания.