Волгоградский дрифтер попался, когда запись его умений утекла в Сеть

В областном центре сотрудники Госавтоинспекции разыскали водителя-лихача, чьи подвиги очевидцы выложили в социальные сети. Подробностями поделились в главке МВД по Волгоградской области.
На кадрах, попавших в Сеть, по площади имени Дзержинского в Тракторозаводском района в управляемом заносе кружился Jaguar. При этом создавалась реальная опасность пешеходам и другим участникам дорожного движения.
Стражи порядка разыскали водителя иномарки. Им оказался 32-летний местный житель, который сознался в совершенном правонарушении. Кроме того, при проверке данных оказалось, что Jaguar, на котором дрифтил лихач, оказался незарегистрированным.
Мужчина раскаялся в своем поступке, но все равно получил административное дело, по результатам рассмотрения которого будет принято процессуальное решение.
