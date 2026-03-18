Волгоградский дрифтер попался, когда запись его умений утекла в Сеть

32-летний автолюбитель решил покататься с ветерком на площади Дзержинского, да еще и на незарегистрированном Jaguar.

В областном центре сотрудники Госавтоинспекции разыскали водителя-лихача, чьи подвиги очевидцы выложили в социальные сети. Подробностями поделились в главке МВД по Волгоградской области.

На кадрах, попавших в Сеть, по площади имени Дзержинского в Тракторозаводском района в управляемом заносе кружился Jaguar. При этом создавалась реальная опасность пешеходам и другим участникам дорожного движения.

Стражи порядка разыскали водителя иномарки. Им оказался 32-летний местный житель, который сознался в совершенном правонарушении. Кроме того, при проверке данных оказалось, что Jaguar, на котором дрифтил лихач, оказался незарегистрированным.

Мужчина раскаялся в своем поступке, но все равно получил административное дело, по результатам рассмотрения которого будет принято процессуальное решение.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как автослесарь в областном центре протаранил семь машин на чужой малолитражке.