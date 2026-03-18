В Твери сотрудники МЧС спасли девочку с оторвавшейся льдины на Волге

Ранее в Свердловской области ледяная глыба сорвалась с крыши жилого дома и рухнула на прохожих. Под удар попали две женщины, девятимесячный ребёнок в коляске и собака. Инцидент произошёл в городе Нижняя Тура на улице Машиностроителей. 31-летняя женщина и 74-летняя пенсионерка вышли на прогулку с младенцем и домашним питомцем, когда с крыши дома внезапно сорвался крупный кусок льда. Глыба ударила пожилую женщину — её с травмами срочно госпитализировали. Молодая мать отделалась ушибами, ребёнок чудом не пострадал, однако коляска оказалась сломана. Серьёзнее всего досталось собаке — животное получило тяжёлые травмы, сейчас за его жизнь борются ветеринары.