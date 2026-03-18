Студентка перепутала менингит с простудой и лишилась обеих ног

Британская студентка лишилась обеих ног из-за менингококкового сепсиса, который она приняла за обычную простуду.

Источник: Аргументы и факты

Британская студентка потеряла обе ноги после того, как приняла менингококковый сепсис за обычную простуду, пишет издание Mirror.

Кетия Мопонда начала обучение в Университете Де Монфор в Лестере в сентябре 2024 года. Уже спустя восемь дней у неё появился кашель и чрезмерная сонливость, но девушка решила, что это просто вирус.

На следующий день её обнаружили без сознания в общежитии. Кетию доставили в реанимацию Королевской больницы Лестера, где диагностировали бактериальный менингит, перешедший в сепсис.

Содержание кислорода в её крови упало до 1%, что привело к коме. Спустя две недели развилась некротизирующая инфекция, потребовавшая пересадки кожи. В декабре, из-за отмирания тканей, ей ампутировали все пальцы на руках и обе ноги ниже колена. Лечение заняло пять месяцев.

Сейчас 20-летняя девушка учится пользоваться протезами и проходит восстановление. Она уже может ходить сама и намерена возобновить бег и занятия модельным бизнесом.

«Я любила быть активной, и я снова буду. Сначала я думала бросить модельный бизнес, но я не брошу. Я очень целеустремленная и планирую преодолеть все барьеры, связанные с инвалидностью», — сказала Кетия.

Ранее сообщалось, что в Британии закончилась вакцина от менингита на фоне вспышки болезни.