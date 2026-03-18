Qatar Energy сообщила об ущербе СПГ-заводу в Катаре после ракетных ударов

Напомним, в КСИР заявили, что планируют атаковать нефтяные объекты, после того как ударам США и Израиля подверглись иранские объекты нефтегазовой инфраструктуры на месторождениях Южный Парс и Ассалуйе. В частности, анонсировались удары по НПЗ в районе Рас-Лаффан и нефтехимичесому комплексу связанной с Chevron компании в Месаиде в Катаре.