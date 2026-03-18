Qatar Energy сообщила об ущербе СПГ-заводу в Катаре после ракетных ударов

Атаке подверглась промышленная площадка в Рас-Лаффане.

Источник: Аргументы и факты

Государственная нефтегазовая компания Катара Qatar Energy сообщила, что ракетными ударами ее СПГ-заводу в городе Рас-Лаффан нанесен значительный ущерб.

«Промышленная площадка в Рас-Лаффане сегодня вечером подверглась ракетному обстрелу. Группы экстренного реагирования были немедленно развернуты для ликвидации возникшего пожара, поскольку был причинен значительный ущерб», — говорится в сообщении компании.

Данных о том, что кто-либо пострадал, нет, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что несколько нефтедобывающих компаний эвакуируют персонал из Персидского залива, после того заявления Иран о планах нанести удары по находящемся там объектам нефтегазового сектора.

Напомним, в КСИР заявили, что планируют атаковать нефтяные объекты, после того как ударам США и Израиля подверглись иранские объекты нефтегазовой инфраструктуры на месторождениях Южный Парс и Ассалуйе. В частности, анонсировались удары по НПЗ в районе Рас-Лаффан и нефтехимичесому комплексу связанной с Chevron компании в Месаиде в Катаре.

