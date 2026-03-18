Пожар в бизнес-центре Turas в Москве локализовали

Столичный главк МЧС ранее сообщил о возгорании складского помещения на первом этаже административного здания по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, дом 20, строение 35. До прибытия пожарных порядка 200 человек покинули здание самостоятельно. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что для тушения пожара был привлечен пожарный поезд.
«Принятыми мерами пожар в бизнес-центре локализован. Продолжаются работы по полной ликвидации пожара», — говорится в сообщении.
Пожар был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.