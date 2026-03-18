Пожар в бизнес-центре Turas в Москве локализовали

Столичный главк МЧС ранее сообщил о возгорании складского помещения на первом этаже административного здания по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, дом 20, строение 35. До прибытия пожарных порядка 200 человек покинули здание самостоятельно. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что для тушения пожара был привлечен пожарный поезд.