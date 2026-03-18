Пожарные локализовали возгорание в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы

В столичном бизнес-центре Turas возник пожар, огнеборцы оперативно локализовали возгорание.

Источник: Комсомольская правда

Пожар в бизнес-центре «Turas» на юго-востоке Москвы локализован. Об этом проинформировало Главное управление МЧС.

Как сообщается, порядка 200 человек эвакуировались из здания до прибытия спасателей. Данные о площади пожара пока уточняются.

Уточняется, что тушение огня было затруднено из-за большого количества горючих материалов и сложной внутренней планировки здания.

В процессе ликвидации возгорания была задействована группировка экстренных служб численностью 130 человек и 37 единиц техники.

Ранее KP.RU сообщал, что столичная прокуратура начала контроль установления причин пожара на юго-востоке Москвы.

Накануне стало известно, что на западе Москвы, в районе Филевского Парка у причала «Фили», произошло происшествие на воде. Тогда столкнулись речной трамвай и каноэ, затем начался пожар.