В Краснодаре 11 квартир повреждены обломками БПЛА после атаки ВСУ

В Краснодаре 11 квартир в четырех многоквартирных домах получили повреждения в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов после ночной атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что все адреса, где были обнаружены обломки БПЛА, обследованы.
По словам мэра, в пострадавших зданиях частично выбиты окна и остекление балконов, зафиксированы повреждения крыш и фасадов. Осколки и опасные элементы конструкций уже устранены. Городские власти окажут жителям необходимую помощь.
Также, как указал Наумов, повреждено общее имущество многоквартирных домов. Восстановительные работы будут проведены силами управляющих компаний.
Мэр добавил, что комиссия продолжает работу, осуществляет поквартирный обход и проводит оценку причиненного ущерба.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом нескольких украинских беспилотников.