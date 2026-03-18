Месть за раскопки в Крыму: почему археолога Бутягина экстрадируют на Украину

Польский суд постановил экстрадировать на Украину российского археолога Александра Бутягина, которого Киев обвиняет в «незаконных» раскопках на территории Крыма. Мужчину задержали в декабре 2025 года и три месяца держали в СИЗО без связи с родственниками. Бутягин работал в Эрмитаже и преподавал в СПбГУ. Российский МИД и семья намерены обжаловать решение об экстрадиции ученого. Чем еще известен Бутягин и что будет с ним дальше, выясняла «Вечерняя Москва».