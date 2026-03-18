Месть за раскопки в Крыму: почему археолога Бутягина экстрадируют на Украину

Польский суд постановил экстрадировать на Украину российского археолога Александра Бутягина, которого Киев обвиняет в «незаконных» раскопках на территории Крыма. Мужчину задержали в декабре 2025 года и три месяца держали в СИЗО без связи с родственниками. Бутягин работал в Эрмитаже и преподавал в СПбГУ. Российский МИД и семья намерены обжаловать решение об экстрадиции ученого. Чем еще известен Бутягин и что будет с ним дальше, выясняла «Вечерняя Москва».
За что арестовали Бутягина.
Российский археолог Александр Бутягин прибыл в Польшу из Нидерландов 4 декабря 2025 года. Мужчину пригласили в страну для чтения лекции на тему «Последний день Помпеи» в одном из университетов Варшавы. До этого он уже успел выступить с этим докладом еще в нескольких странах.
Ученый едва успел заселиться в отель, когда к нему в номер нагрянули полицейские. Мужчину задержали, доставили в местное отделение прокуратуры, допросили и отправили в следственный изолятор, пишет польская радиостанция RMF FM.
Оказалось, что Бутягина арестовали по запросу Украины, которая еще в 2024 году объявила ученого в розыск по делу о «незаконном разрушении объекта культурного наследия». Поводом стали раскопки, проводившиеся на территории Крыма под руководством Бутягина. Дело в том, что украинские власти считают незаконными любые раскопки, проводившиеся на полуострове после его вхождения в состав России в 2014 году.
За «разрушение объекта культурного наследия» украинское законодательство предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы. Кроме того, Киев намерен потребовать от Бутягина пять миллионов долларов — именно во столько власти страны оценили ущерб, нанесенный раскопками на территории Крыма.
Кроме того, Бутягин с 2018 года числится в базе данных украинского сайта «Миротворец»*, куда попадают люди, которых создатели ресурса считают врагами страны.
Чем занимается Бутягин.
Александру Бутягину 55 лет. Он отучился на археолога в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) и с 90-х годов работал в музее Эрмитаж. Сначала он был научным сотрудником в отделе античного мира, затем возглавил сектор археологии Северного Причерноморья.
В 1999 году Бутягин возглавил археологическую экспедицию в Крым, организованную Эрмитажем. Его группа проводила раскопки античного города Мирмекий, который находился на территории Керчи. Эту территорию исследуют еще с XIX века, а Эрмитаж организует раскопки уже более 100 лет.
Бутягин руководил раскопками в Мирмекие еще долгие годы. До 2014 года он получал разрешение на проведение соответствующих работ у Украины, а после — у России. За все время сотрудничества с археологом у Киева не возникало претензий по поводу этих раскопок. А вот после обострения геополитической ситуации ему решили предъявить обвинения.
Еще с 2000 года Бутягин работал в СПбГУ, где читал лекции по античной археологии. А в 2010 году он возглавил еще одну археологическую экспедицию на виллы Стабий в Италии. С тех пор он написал более 120 научных работ, в том числе на иностранных языках.
Жизнь за решеткой.
Изначально Бутягина отправили в польское СИЗО на 40 дней — до 13 января 2026 года. Затем арест продлили до 4 марта, а после — до 1 июня.
Все это время семья Бутягина, оставшаяся в России, не знала о его жизни в польском изоляторе практически ничего. По словам родственников, администрация СИЗО не доставляла археологу письма и не давала с ним созваниваться. Адвокатам ученого пришлось отдельно добиваться, чтобы мужчине разрешили хранить в камере фотографии членов семьи.
Кроме того, российских дипломатов уведомили о задержании Бутягина лишь через пять дней. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала арест ученого «абсурдом».
— Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в «уничтожении культурного наследия» на территории Российской Федерации и отдают себе отчет в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий, — подчеркивала она.
А Совет по правам человека при президенте РФ обратился к гендиректору ЮНЕСКО Халеду Аль-Анани с просьбой вмешаться в дело Бутягина и помочь в освобождении археолога из польского СИЗО.
Бутягина хотят выдать Украине.
18 марта польский суд принял решение об экстрадиции Александра Бутягина на Украину, где его будут судить за якобы незаконные раскопки. Примечательно, что решение об эстрадиции было принято в день воссоединения Крыма с Россией — ровно 12 лет назад полуостров вошел в состав РФ. Археолог с иронией заявил, что ожидал именно такого решения от польского суда.
— Как и ожидалось, — сказал он журналистам, выходя под конвоем из зала суда.
Реакции российских дипломатов долго ждать не пришлось. Мария Захарова назвала дело Бутягина безосновательным и политически мотивированным и сообщила, что дипломаты будут добиваться возвращения археолога на родину.
— Решение польского суда промежуточное, на его обжалование есть неделя. И мы будем добиваться скорейшего возвращения Александра Бутягина на родину, — подчеркнула официальный представитель МИД РФ в ходе брифинга.
Семья Бутягина тоже намерена обжаловать экстрадицию. Отец археолога тоже назвал такое решение ожидаемым и отметил, что судью, рассматривавшего дело сына, отстранили.
— Судья по этому делу уже «не судья», выведен из состава, но ему поручили довести дело до конца. Процесс движется медленно. Связи с сыном практически нет, был лишь один короткий звонок жене. По имеющимся данным, Александр чувствует себя бодро, в тюрьме кормят хорошо, но ему тоскливо, так как он деятельный человек, — пожаловался Бутягин-старший.
Еще мужчина отметил, что Александр изначально вовсе не планировал ехать в Польшу. Дать лекцию в Варшаве его уговорили знакомые местные жители.
— Он сказал, что, выезжает с лекциями, когда забежал перед отъездом. Ну вот, даже не сказал, куда едет. Перечислил страны, но Польши не было. В Польшу он, возможно, попал случайно, потому что предполагалось, что он будет лететь через Лиссабон. Его уговорили прочитать лекцию, он заехал. Был уверен, что Европа приличное место, доверял, теперь сомневается, — сказал Михаил Бутягин.
Похожий случай произошел с корееведом Андреем Ланьковым, которого задержали в Риге за полчаса до начала его лекции о Северной Корее. Вскоре его выдворили из Латвии — это решение приняла якобы глава МИД страны Байба Браже.
*Украинский сайт «Миротворец» признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.