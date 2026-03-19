В Севастополе расчёты ПВО отражают атаку ВСУ, над морем сбиты три БПЛА

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы и ПВО. Уже сбито 3 воздушных цели над морем», — написал он в телеграм-канале.
Согласно информации Спасательной службы Севастополя, среди гражданских объектов города разрушений нет.
Ранее в Белгородской области мирный житель пострадал при взрыве дрона Вооружённых сил Украины. В районе села Купино Шебекинского округа от детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму. Пострадавшему оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно. На месте атаки посечены осколками два легковых автомобиля и автобус.
