Директор школы погиб в Дагестане, сорвавшись на машине в 50-метровый обрыв

В Цунтинском районе Дагестана автомобиль «Лада Нива» упал в 50-метровый обрыв во время скального обвала. Водитель погиб на месте. Об этом в среду, 18 марта, сообщил ГКУ «Дагестанавтодор».
Трагедия произошла вечером 17 марта на дороге Цебари — Шапих — Междуречье. Из-за обильных осадков и переувлажнения грунтов сошел обвал скальных пород. В этот момент проезжавший автомобиль потерял управление и опрокинулся в пропасть. Пассажиров в машине не было.
В администрации района уточнили, что погибшим оказался директор школы в селе Хутрах Раджаб Закарьяев. На следующий день его похоронили в родовом селе. Проводить педагога в последний путь пришли сотни людей — родные, коллеги, ученики.
К утру 18 марта обвал расчистили, проезд восстановлен.
— Призываем водителей транспортных средств быть предельно осторожными при проезде опасных участков! Счастливого всем пути! Берегите себя и своих близких, — говорится в сообщении.
