Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина убила свекровь из-за брекетов, нанеся 13 ножевых ударов

В Астаринском районе села Колатан (Азербайджан) произошло убийство. Главной подозреваемой преступления стала женщина, которая долго конфликтовала со свекровью, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным Oxu.Az, последняя намеревалась выселить невестку вместе с сыном из дома, но из-за финансовых трудностей это сделать не удалось, что еще больше обострило отношения в доме.

Некоторое время невестка установила брекет-систему за счет средств супруга. Это вызвало недовольство свекрови и привело к очередной ссоре.

В ходе конфликта девушка нанесла свекрови 13 ударов кухонным ножом, в результате чего женщина скончалась. По данному факту возбудили уголовное дело.

На процессе в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям был вынесен приговор. Решением суда девушку приговорили к 10 годам лишения свободы.

Ранее в Москве задержали 20-летнюю девушку, которая по заданию мошенников пыталась убить 59-летнюю женщину.