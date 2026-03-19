В Улан-Удэ при пожаре в частном доме погибли два человека

Еще один пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

УЛАН-УДЭ, 19 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме в Улан-Удэ, два человека погибли, один пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

«Ночью 19 марта очевидцы сообщили, что на улице Воровского горит жилой дом. К месту вызова были направлены подразделения МЧС России. На момент прибытия личного состава строение охвачено огнем изнутри. Звеном газодымозащитной службы обнаружены тела двух человек, еще один пострадавший передан медикам», — сообщили спасатели.

Открытое горение дома ликвидировано силами 23 человек и 5 единицами пожарной техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС России. Причина пожара устанавливается.