В Улан-Удэ при пожаре в частном доме погибли два человека

«Ночью 19 марта очевидцы сообщили, что на улице Воровского горит жилой дом. К месту вызова были направлены подразделения МЧС России. На момент прибытия личного состава строение охвачено огнем изнутри. Звеном газодымозащитной службы обнаружены тела двух человек, еще один пострадавший передан медикам», — сообщили спасатели.