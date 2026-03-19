«РВ»: «Герань» разгромила Главное управление СБУ во Львовской области

Российские военные нанесли удар по зданию Главного управления Службы безопасности Украины во Львовской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным военкоров, были использованы беспилотные летательные аппараты.
«Россия атаковала Главное управление СБУ во Львове. “Герань” ударила по Главному управлению СБУ во Львовской области. Есть разрушения», — говорится в публикации.
Напомним, по данным украинских средств массовой информации, во Львове прогремели взрывы. Кроме того, взрывы произошли в Сумах и Одессе.
Согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены включены во Львовской области, а также в Сумской, Одесской, Черниговской и Харьковской областях.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе Сумской области Украины произошли взрывы.