В Севастополе расчёты ПВО продолжают отражать атаку ВСУ, сбито 14 дронов

Расчёты противовоздушной обороны в Севастополе совместно с Черноморским флотом отражают атаку украинских дронов, сбито 14 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Источник: Life.ru

От падения обломков пострадали объекты городской инфраструктуры и частные домовладения. В Стрелецкой бухте огонь охватил участок травы, в районе парка Победы повреждена крыша апартаментов. В районе Фиолента зафиксировано возгорание частного дома, а на Фиолентовском шоссе пламя охватило траву и одно промышленное здание.

Ранее системы ПВО 18 марта в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени уничтожили 32 украинских БПЛА над российскими регионами. В частности, 13 аппаратов были уничтожены над Краснодарским краем, ещё 13 — над Крымом, а по три беспилотника были перехвачены над Адыгеей и в Чёрном море.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

