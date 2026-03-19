В Краснодаре БПЛА упал во дворе многоэтажки

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/. Беспилотник упал во дворе многоэтажки в Краснодаре. Обломки повредили остекление квартир и автомобилей, сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.
«В Прикубанском внутригородском округе вражеский БПЛА упал во дворе многоэтажной застройки. В результате обломки повредили остекление квартир в двух корпусах, а также припаркованные автомобили. По предварительной информации, пострадавших нет, во дворе дежурит машина скорой помощи. На месте работают специальные и оперативные службы», — написал он.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.