В Краснодаре обломки дрона упали во дворе многоэтажной застройки

Расчёты противовоздушной обороны в Севастополе совместно с Черноморским флотом также отражают атаку украинских дронов, сбито 14 беспилотников. От падения обломков пострадали объекты городской инфраструктуры и частные домовладения. В Стрелецкой бухте огонь охватил участок травы, в районе парка Победы повреждена крыша апартаментов. В районе Фиолента зафиксировано возгорание частного дома, а на Фиолентовском шоссе пламя охватило траву и одно промышленное здание.