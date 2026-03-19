В Краснодаре обломки дрона упали во дворе многоэтажной застройки

Во дворе многоэтажной застройки Прикубанского округа Краснодара упали обломки беспилотника. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: Life.ru

«По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждено остекление квартир в двух корпусах, а также припаркованные автомобили», — уточнили в оперштабе.

На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Во дворе дежурит машина скорой помощи.

Расчёты противовоздушной обороны в Севастополе совместно с Черноморским флотом также отражают атаку украинских дронов, сбито 14 беспилотников. От падения обломков пострадали объекты городской инфраструктуры и частные домовладения. В Стрелецкой бухте огонь охватил участок травы, в районе парка Победы повреждена крыша апартаментов. В районе Фиолента зафиксировано возгорание частного дома, а на Фиолентовском шоссе пламя охватило траву и одно промышленное здание.

