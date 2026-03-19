Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре обломки БПЛА упали во двор многоэтажки

В Краснодаре обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали во двор многоэтажного дома, повреждено остекление и автомобили. Об этом сообщил 19 марта мэр Евгений Наумов.

Источник: РИА "Новости"

«В Прикубанском внутригородском округе вражеский БПЛА упал во дворе многоэтажной застройки. В результате обломки повредили остекление квартир в двух корпусах, а также припаркованные автомобили», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Наумов уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет, однако во дворе дежурит машина скорой помощи. Также на место прибыли специальные и оперативные службы, они устраняют последствия падения обломков.

В Краснодаре 18 марта при падении обломков БПЛА были повреждены два дома и почти 20 машин. Уточнялось, что пострадавших людей в результате произошедшего нет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше