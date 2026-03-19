В Краснодаре обломки БПЛА упали во двор многоэтажки

«В Прикубанском внутригородском округе вражеский БПЛА упал во дворе многоэтажной застройки. В результате обломки повредили остекление квартир в двух корпусах, а также припаркованные автомобили», — сказано в сообщении в Telegram-канале.
Наумов уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет, однако во дворе дежурит машина скорой помощи. Также на место прибыли специальные и оперативные службы, они устраняют последствия падения обломков.
В Краснодаре 18 марта при падении обломков БПЛА были повреждены два дома и почти 20 машин. Уточнялось, что пострадавших людей в результате произошедшего нет.