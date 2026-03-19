Микроавтобус и гараж сгорели в поселке Корфовский

За прошедшие сутки в Хабаровском крае чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, однако пожарные подразделения 11 раз выезжали на тушение техногенных пожаров. Один из наиболее серьезных инцидентов произошел в рабочем поселке Корфовский. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На улице Арсеньева на территории частного домовладения вспыхнул отдельно стоящий гараж. Огонь быстро распространился на площади 40 квадратных метров, полностью уничтожив крышу строения и находившиеся внутри домашние вещи. В результате пожара также выгорел микроавтобус, стоявший в гараже. К счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины возгорания.
Кроме того, за сутки спасатели трижды привлекались для ликвидации последствий ДТП. Жителям краевой столицы сегодня стоит быть особенно осторожными: в Хабаровске ожидается гололед и небольшой снег. На данный момент в регионе продолжают официально функционировать 23 ледовые переправы.