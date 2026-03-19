Украл ключи и вернулся за деньгами: подозреваемого в серии квартирных краж задержали в Приморье

В Находке полицейские задержали местного жителя по подозрению в совершении имущественных преступлений. Жертвой стал 39-летний мужчина, который пригласил малознакомого человека для распития спиртных напитков. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Когда хозяин квартиры уснул, гость похитил у него 2,5 тысячи рублей, два сотовых телефона и ключи от входной двери. Потерпевший не стал сразу обращаться в полицию, надеясь вернуть вещи самостоятельно. Однако спустя несколько дней новый знакомый воспользовался украденными ключами и вновь проник в жилище, пока хозяин и его 33-летняя знакомая находились в магазине. На этот раз добычей стали 45 тысяч рублей владельца и 40 тысяч рублей из кошелька его гостьи.
Подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в отдел полиции для разбирательства.
«Следователем открыты уголовные дела по факту кражи с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба. Мужчина заключен под стражу. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
Общая сумма ущерба от двух визитов преступника превысила 87 тысяч рублей. Расследование уголовных дел продолжается.