Украл ключи и вернулся за деньгами: подозреваемого в серии квартирных краж задержали в Приморье

Когда хозяин квартиры уснул, гость похитил у него 2,5 тысячи рублей, два сотовых телефона и ключи от входной двери. Потерпевший не стал сразу обращаться в полицию, надеясь вернуть вещи самостоятельно. Однако спустя несколько дней новый знакомый воспользовался украденными ключами и вновь проник в жилище, пока хозяин и его 33-летняя знакомая находились в магазине. На этот раз добычей стали 45 тысяч рублей владельца и 40 тысяч рублей из кошелька его гостьи.