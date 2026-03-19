Три человека погибли в страшном ДТП под Карагандой (видео)

Видео с места ЧП опубликовала Instagram-страница dorogi_karagandy. На кадрах видны две разбитые машины.
В комментариях к посту представители Департамента полиции Карагандинской области рассказали подробности трагедии.
По данным полиции, 18 марта на автодороге Астана — Караганда — Алматы, в 40 километрах от поселка Акчатау со стороны Балхаша в направлении Караганды, 30-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, по предварительным данным, не справился с управлением на затяжном повороте и допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое его пассажиров погибли на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Полицейские призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные и дорожные условия, а также не превышать установленную скорость.