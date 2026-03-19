«Вакансия» за 300 тысяч: мошенники обманули мигрантов во Владивостоке под видом работы в Азии

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при фиктивном трудоустройстве за границей, сообщила пресс-служба Дальневосточной полиции.
«В дежурную часть Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте обратился 31-летний иностранный гражданин с заявлением о том, что он стал жертвой мошенников, которые похитили у него свыше 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
По данным следствия, преступная группа из трёх человек — двое граждан стран ближнего зарубежья, 30 и 38 лет, и 31-летний житель Омской области — организовала в одном из мессенджеров канал, где размещали предложения о содействиии в трудоустройстве в Юго-Восточной Азии. Под предлогом оплаты авиабилетов, оформления документов и страховых взносов они получали деньги от соискателей, после чего прекращали всякий контакт.
Общая сумма ущерба, нанесённого потерпевшим, составила около 500 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Двое подозреваемых — 31-летний россиянин и 38-летний иностранец — находятся под стражей. Третий фигурант, 30-летний гражданин СНГ, ожидает суда под подписку о невыезде. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.