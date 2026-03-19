Пожар в московском бизнес-центре Turas полностью потушили

Ранее Life.ru писал, что в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы произошёл пожар. Информацию о возгорании передали журналистам представители оперативных служб. Очаг находился на первом этаже здания в районе склада с джинсами. По данным на момент сообщения, находившиеся внутри люди успели покинуть здание до прибытия спасателей. Пламя быстро охватило помещение, а едкий дым заполнил верхние этажи. Для ликвидации возгорания на место происшествия были стянуты крупные силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы.