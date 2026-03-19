Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки БПЛА повредили квартиры и машины в Краснодаре

В Прикубанском округе Краснодара обломки беспилотника упали во дворе многоэтажного жилого комплекса, сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что части дрона повредили стекла в квартирах двух корпусов и несколько припаркованных автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Чиновник призвал жителей не подходить к обломкам БПЛА, если они их обнаружат, и сообщать об этом по номеру 112.

Ранее другой город Кубани также подвергся атаке дронов. В 23:31 18 марта власти Новороссийска предупредили горожан о сигнале «Внимание всем!», после чего в городе сработали силы ПВО. Мэр призвал население сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями властей в социальных сетях и по радио, добавив, что съемка работы сил ПВО и спецслужб запрещена. В связи с угрозой аэропорт Геленджика приостановил полеты для обеспечения безопасности.

