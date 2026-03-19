Новосибирцам рассказали о наказаниях за сбор подснежников

Новосибирцам рассказали, что за сбор первых весенних цветов можно получить крупный штраф или даже тюремный срок. На самом деле, подснежники в Новосибирской области не произрастают. Однако местные жители часто называют так другие весенние цветы, такие как Прострел (сон-трава), Весенник сибирский, Ветреница алтайская, Кандык сибирский (который занесён в Красную книгу) и Хохлатка.
Запрещён сбор растений, включённых в Красную книгу РФ, региональные Красные книги или растущих на особо охраняемых природных территориях.
Даже один сорванный цветок может стать причиной наказания.
За незаконно сорванный охраняемый цветок в России предусмотрен административный штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей.
Уголовное наказание предусмотрено только для тех, кто срывает цветы с целью продажи или в больших количествах. За такие действия нарушителям грозит штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 4 лет.
Если сбор цветов осуществлялся группой лиц, максимальное наказание может доходить до 9 лет лишения свободы.
Татьяна Картавых