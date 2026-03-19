Shot: Около 20 взрывов прогремело в небе над Невинномысском

В Невинномысске Ставропольского края ночью в четверг, 19 марта, произошла серия мощных взрывов. По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожает украинские беспилотники (БПЛА) над городом.

В Невинномысске Ставропольского края ночью в четверг, 19 марта, произошла серия мощных взрывов. По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожает украинские беспилотники (БПЛА) над городом.

По словам местных жителей, взрывы начались после двух часов ночи в районе промзоны и продолжаются до сих пор. Всего было слышно от 15 до 20 хлопков. По словам очевидцев, сбито около 10 дронов. По их словам, грохот был такой силы, что в домах тряслись стекла, а во дворах срабатывала автомобильная сигнализация.

Официальной информации о последствиях атаки и возможных пострадавших пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь 18 марта силы противовоздушной обороны уничтожили 85 украинских БПЛА над российскими регионами.

