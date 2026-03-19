UKMTO: у берегов Хор-Факкана в ОАЭ неизвестный снаряд поразил судно

Пожар вспыхнул на судне, в которое попал неизвестный снаряд у берегов города Хор-Факкан в ОАЭ.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестный снаряд попал в судно у берегов города Хор-Факкан в ОАЭ и причинил ему повреждения, сообщил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при военно-морских силах Британии.

По данным ведомства, инцидент произошёл в 11 морских милях (20,3 километра) к востоку от этого населённого пункта.

«Судно было поражено неизвестным снарядом, в результате чего на борту возник пожар», — сказано в сообщении на сайте UKMTO.

Напомним, 12 марта Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии проинформировал, что у побережья Объединенных Арабских Эмиратов неизвестный снаряд поразил контейнеровоз, после чего на борту начался пожар. Судно в момент инцидента находилось в 64 километрах от Дубая.

11 марта UKMTO сообщал, что в Ормузском проливе грузовое судно подверглось удару снаряда и получило повреждения. Кроме того, атака спровоцировала возгорание. Экипаж судна покинул его.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше