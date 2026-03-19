UKMTO: у берегов Хор-Факкана в ОАЭ неизвестный снаряд поразил судно

Неизвестный снаряд попал в судно у берегов города Хор-Факкан в ОАЭ и причинил ему повреждения, сообщил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при военно-морских силах Британии.
По данным ведомства, инцидент произошёл в 11 морских милях (20,3 километра) к востоку от этого населённого пункта.
«Судно было поражено неизвестным снарядом, в результате чего на борту возник пожар», — сказано в сообщении на сайте UKMTO.
Напомним, 12 марта Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии проинформировал, что у побережья Объединенных Арабских Эмиратов неизвестный снаряд поразил контейнеровоз, после чего на борту начался пожар. Судно в момент инцидента находилось в 64 километрах от Дубая.
11 марта UKMTO сообщал, что в Ормузском проливе грузовое судно подверглось удару снаряда и получило повреждения. Кроме того, атака спровоцировала возгорание. Экипаж судна покинул его.